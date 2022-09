La Fiscalía Anticorrupción Jalisco informó que Sergio "N", ex presidente municipal de Tototlán, junto con otros tres funcionarios, fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público.

Se detalló que en audiencia inicial que duró nueve horas, el pasado viernes por la tarde la Jueza de Control y Oralidad del Cuarto Distrito Judicial con sede en Ocotlán, vinculó a proceso a Sergio ”N”, ex alcalde de Totlán; José Aurelio "N"; ex titular del Órgano Interno de Control, y Gabino "N", ex Oficial Mayor, por de abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, mientras que a Cristian Alejandro "N", ex director de Educación de ese Ayuntamiento, sólo por abuso de autoridad.

"La Jueza consideró que la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción acreditó los delitos por los cuales fueron imputados los exfuncionarios", detalló la dependencia en un comunicado.

Añadió que además impuso las siguientes medidas cautelares:

Sergio “N” y José Aurelio “N” deberán presentarse cada mes a firmar; tienen prohibido salir del país sin autorización judicial, concurrir a reuniones donde esté presente la víctima, tener contacto, acercarse a ella o a los testigos.

sin autorización judicial, concurrir a reuniones donde esté presente la víctima, tener contacto, acercarse a ella o a los testigos. Cristian “N” deberá presentarse cada dos meses a firmar , y también tiene prohibido salir del país, concurrir a reuniones donde esté la víctima, acercarse a ella o a los testigos.

, y también tiene prohibido salir del país, concurrir a reuniones donde esté la víctima, acercarse a ella o a los testigos. Gabino “N”, se deberá presentar a firmar cada dos meses, y tiene prohibido salir del país sin autorización judicial previa.

Se informó que las medidas cautelares tendrán vigencia de seis meses y el plazo para el cierre de la investigación complementaria es de tres meses.

En marzo de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación por los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Tototlán y solicitó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrir una carpeta de investigación.