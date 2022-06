Congreso de Jalisco: Inhabilitan por dos años al ex alcalde de Tototlán

Con 31 votos a favor, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó la inhabilitación por dos años en contra del ex presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, que no podrá ocupar ningún cargo público durante ese periodo.

El edil fue sancionado luego de que el Poder Legislativo encontró elementos en su contra en la denuncia de juicio político por un caso de presunto acoso contra una trabajadora del Ayuntamiento.

En sesión extraordinaria de pleno, el Poder Legislativo se instauró en jurado de sentencia y avaló la propuesta de la Comisión legislativa de Responsabilidades.

También se avaló un exhorto dirigido al Ayuntamiento de Tototlán para que pague los salarios caídos a la funcionaria pública que denunció el acoso y que solicitó licencia al cargo.

“Se sanciona al servidor público denunciado SQM con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de dos años a partir de este momento”, refirió el presidente de la Mesa Directiva, José María Martínez.

El ex presidente municipal no acudió a la sesión donde se votó la sanción, tampoco estuvo algún representante legal. Durante todo el proceso de juicio político el ex edil no recibió notificaciones, ni fue localizado.

La sanción fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes, no votaron los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, que elaboró el dictamen con la sanción. Se ausentaron de la sesión la priista, Hortensia Noroña y el panista, Jorge Chávez Ambriz.

GC