Seguridad en Jalisco: Tras asesinato en camión, Frangie pide mayor castigo contra reincidentes

Luego del homicidio de ayer de un hombre que viajaba en una unidad del Transporte Público de la ruta San Esteban en carretera a Saltillo a la altura del kilómetro 11, Juan José Frangie Saade, alcalde de Zapopan, aseguró que uno de los agresores era reincidente y que con anterioridad había robado a transportistas y usuarios, situación que le preocupa ya que desde hace más de 18 años cuando era presidente de Coparmex Jalisco pidió que se reforzará el Código Penal para que los criminales no reincidieran y salieran rápido de prisión.

Frangie Saade luego del asesinato del empresario Alejandro Cabrera Rosales, el 4 de abril del 2003, como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Jalisco, mostró su postura ante el hecho criminal, ya que el agresor tenía antecedentes de dos homicidios y al menos 12 asaltos, en aquel entonces presentó propuesta para modificar el Código Penal. Ahora ante los recientes hechos del 3 de enero del 2022, en el que un ciudadano fue asesinado en el interior de un autobús pide también un cambio en las leyes.

“Nadie puso ninguna queja ante la Fiscalía y desde ese momento queda libre, ahí tenemos un problema, desconozco cuando vaya a cambiar, yo recuerdo hace muchos años cuando alguien se robaba un coche y le daban 10 años de cárcel, hoy a los 90 días están afuera, hay gente que tiene 35 delitos o 20 delitos y siguen fuera, mientras nosotros no cambiemos leyes, yo insisto y lo hice desde que era presidente de Coparmex el Código Penal que nosotros tenemos, no es un Código Penal para las necesidades de la ciudadanía, necesidades que tiene Zapopan, y la Zona Metropolitana o la que está teniendo Jalisco”, comentó el Alcalde.

Frangie, explicó que en la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, la molestia es general de todos los elementos ya que detienen a los delincuentes, algunos reincidentes y salen pronto de la cárcel, situación que es un problema de antaño.

“Tenemos que tener consciencia y endurecer los delitos, para que no vuelvan a caer, increíble la misma policía está molesta, para que lo detengo una, otra y otra vez, si al rato se están riendo de mí, cambiemos nuestro código penal y endurezcamos las penas, o vamos a seguir por el mismo camino, la otra ruta y es la que estamos siguiendo nosotros, no nos estamos esperando, en preparar y reparar el tejido social con los niños, niñas, jóvenes, para que no lleguemos al límite de verdad que ni lo piensa uno”, acotó.

JL