Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 22 de octubre informa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

