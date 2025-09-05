Con el objetivo de perpetuar la defensa a los derechos de los menores de edad en Jalisco, la Fiscalía pudo obtener una sentencia condenatoria por abuso sexual infantil agravado contra Víctor "N", a través de un diligente y el correspondiente proceso judicial.

La resolución judicial fue emitida tras la conclusión de un procedimiento abreviado, una herramienta procesal que acelera el trámite judicial cuando el imputado acepta su responsabilidad en el crimen.

Los hechos por los cuales se le imputa se remontan al año 2021, en una finca localizada en la Colonia del Sur, en el municipio de Guadalajara. Según los informes, el hermano de la víctima y la propia víctima se quedaban al cuidado de su abuela paterna en el domicilio antes citado. Sitio donde también vivía el acusado, que era a su vez un tío directo.

Fue hasta el 30 de octubre de ese mismo año, que el menor confesó a su madre que su tío abusaba de él cuando se quedaban a solas.

Una vez que el Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia tuvo conocimiento de dichos abusos, se abrió una carpeta de investigación donde fueron recabadas las pruebas necesarias que ayudaron a la localización y captura de Víctor "N".

Tras ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente y, llevar a cabo distintas audiencias; el Juez emitió una sentencia condenatoria de 13 años y cuatro meses de prisión en contra de Víctor "N" por el delito de abuso sexual infantil agravado, luego de que este aceptara su responsabilidad en el acto.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

