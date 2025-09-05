A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) refirió que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Jalisco —en coordinación con la Defensa— cumplimentó una orden de cateo otorgada por el juez de control de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, para un inmueble ubicado en el municipio de Tototlán, Jalisco, donde se aseguraron cantidades ingentes de huachicol o petrolífero.

Según la carpeta de investigación, al realizar recorridos de vigilancia en las inmediaciones del Rancho Los Morales, del municipio referido, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron una camioneta que derivaba a un inmueble, en el que se observaban desde el exterior varias mangueras y contenedores que desprendían un fuerte olor a hidrocarburo.

Estos hechos se hicieron del conocimiento al Ministerio Público Federal (MPF), quien solicitó la diligencia de cateo para dicho inmueble, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución y la Defensa.

En el lugar, se aseguraron 41 mil 80 litros de hidrocarburo, diversos contenedores y varias mangueras.

Lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente, por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

