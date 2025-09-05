Este viernes 5 de septiembre, policías de Zapopan detuvieron a un sujeto que traía consigo dos armas de fuego en calles de la colonia Rinconada del Bosque dentro del municipio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la Avenida Ignacio L. Vallarta y la Avenida del Tule en la colonia mencionada. Oficiales se dirigieron al sitio porque se señaló que en el lugar se encontraba una persona agresiva por lo que se dio un reporte de cabina. A la llegada, avistaron a un masculino armado por lo que fue asegurado.

Luego del registro preventivo se le localizaron dos armas de fuego al parecer calibre .380, así como varios cartuchos útiles al calibre. El sujeto de 28 años de edad fue aprehendido.

El detenido fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

OB

