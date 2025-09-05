Viernes, 05 de Septiembre 2025

Ejecutan a policía dentro de su vehículo en Guanajuato; ya suman 29 asesinados

En lo que va de 2025, casi una treintena de policías han sido ultimados en el estado guanajuatense

Autoridades informaron tener activo un operativo de búsqueda de los responsables, además de ya estar trabajando con la Fiscalía de Guanajuato para el esclarecimiento del asesinato del elemento policial. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Un policía municipal fue ejecutado por hombres armados en el trayecto a su trabajo en la glorieta de la Colonia Del Parque, localizada frente al Instituto de Formación Policial (Infopol) en Salamanca, Guanajuato.

La Dirección General de Seguridad Pública informó que se trata del elemento Hugo Eduardo García Ramírez, de 37 años, quien al momento de la agresión conducía un vehículo.

“El Gobierno Municipal de Salamanca, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, informa con profunda consternación sobre el cobarde ataque del que fue víctima el Policía Tercero Hugo Eduardo García Ramírez, elemento activo de nuestra corporación, quien lamentablemente perdió la vida mientras se dirigía al Complejo de Seguridad Pública C4 para iniciar su jornada laboral”, señaló la alcaldía en un comunicado.

Autoridades informaron que activaron un operativo de búsqueda de los responsables, además de ya estar trabajando con la Fiscalía General de Guanajuato para el esclarecimiento de los hechos.

En lo que va de 2025, desde enero y a la fecha, 29 policías han sido asesinados en el estado guanajuatense.

Con información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

