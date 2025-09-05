La Fiscalía de Jalisco informó que Héctor de Jesús "N", el hombre que habría desarmado a un policía y disparado varias veces en el Centro de Tequila, fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por seis meses.

De acuerdo con la autoridad, se logró la vinculación del individuo por su presunta responsabilidad en delitos cometidos contra representantes de la autoridad, desobediencia o resistencia de particulares y lesiones dolosas.

La tarde del domingo 31 de agosto, elementos de la Policía Municipal de Tequila recibieron el reporte por radio de una persona detenida por una falta administrativa, en el cruce de las calles Juárez y Niños Héroes, junto a la Parroquia de Santiago Apóstol.

Mientras los oficiales realizaban el protocolo de detención, Héctor de Jesús "N", quien al parecer es amigo del hombre que cometió las faltas administrativas, se acercó para intentar evitar su detención. Ante esto, y por entorpecer la labor policial, los elementos también procedieron a llevárselo.

Tras forcejear con los policías, Héctor desarmó a uno de los oficiales, disparando en varias ocasiones contra el suelo. El momento quedó plasmado en videos que circularon en redes sociales, en los que se muestra como los turistas que se encontraban en el sitio corren para protegerse de los disparos. Las esquirlas de los proyectiles lesionaron a tres elementos.

Finalmente, los oficiales municipales lograron someter al sujeto y formalizar su detención, por lo que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien abrió una carpeta de investigación.

El Juez de Control calificó la detención como legal y dictó auto de vinculación a proceso contra Héctor de Jesús "N" por los delitos mencionados.

