Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 30 de septiembre

Hoy 30 de septiembre, Walmart tiene su último Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 30 de septiembre

Frutas y verduras

Plátano Chiapas por kilo a $16.90 pesos

Jitomate saladet por kilo a $12.90 pesos

Uva verde por pieza a $69 pesos

Perón Golden Chihuahua por kilo a $29.90 pesos

Limón sin semilla por kilo a $29.90 pesos

Limón agrio por kilo a $29.90 pesos

Naranja por kilo a $19.90 pesos

Kiwi verde por kilo a $79 pesos

Champiñones por kilo a $69 pesos

Durazno amarillo por kilo a $59 pesos

Papa blanca por kilo a $29.90 pesos

Tuna blanca por kilo a $29.90 pesos

Manzana granny Smith por kilo a $39.90 pesos

Manzana en bolsa 1.3 kilos a $39.90 pesos

Manzana gala por kilo a $39.90 pesos

Carne, pollo y más

Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos

Filete de tilapia por kilo a $115 pesos

Molida de cerdo por kilo a $115 pesos

Pechuga sin piel por kilo a $192 pesos

Arrachera de res SuKarne a $196 pesos

Fajitas de pechuga a $145 pesos

Camarón chico sin cabeza por kilo a $199 pesos

