Carlos Arau fallece a los 54 años de edad

El día de ayer, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) reportó el fallecimiento de Carlos Arau, actor y comediante mexicano con amplia trayectoria en televisión. Así lo informó en redes sociales la ANDI:

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!"

Carlos Arau habría muerto a los 54 años de edad el pasado sábado 27 de septiembre tras un legado de hasta 35 años trabajando en la industria del entretenimiento. Quizá sus participaciones más reconocidas sea en series de televisión como Vecinos y La Rosa de Guadalupe. Sin embargo, también participó en películas trabajando entre otros con Javier Bardem.

Su carrera comenzó en la década de los 90 en producciones como Extraños caminos, Mujeres insumisas, Julio y su ángel y Pedrita Durango. Así mismo fue parte de La familia P. Luche, Hospital El Paisa, La Madrastra y Eternamente amándonos.

Compañeros de carrera han manifestado su tristeza por la partida de Arau, entre los que destaca Eduardo España quien escribió a través de sus redes sociales "Q. E. P. D. nuestro compañero actor Carlos Arau. Mis condolencias para su familia". Sin embargo, hasta el momento solo Tihui Arau, su sobrina, ha hablado hacerca de la muerte del actor. Esto escribió:

"Descanse en paz el actor y comediante Carlos Arau. Nos reuniremos para despedirlo en el velatorio de la Funeraria J. García López. Sala 1. Calle Gral. Prim 57, en la Ciudad de México".

Arau trabajo de actor, director, guionista y productor en una carrera basada en México.

OB