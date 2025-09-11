El día de ayer, elementos del Escuadrón Motorizado "Jaguares" detuvieron a un sujeto armado en calles de la colonia Valle Real.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando uniformados realizaban un recorrido de vigilancia sobre los cruces de las calles Paseo Valle Real y Av. Paseo de la Toscana. En un momento avistaron a un sujeto a bordo de un vehículo Dodge RAM, color blanco, que al percatarse de la presencia de los uniformados mostró una actitud inusual por lo que fue interceptado.

Tras el registro conforme a protocolo, le fue localizada un arma de fuego al parecer calibre .380 mm con varios cartuchos útiles por lo que fue puesto en custodia. Se trata de un masculino de 31 años de edad.

El sujeto aprehendido y el arma confiscada fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal, así como integrar la carpeta de investigación correspondiente.

OB

