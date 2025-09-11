Empresarios de Sinaloa reconocen el trabajo de elementos de seguridad en la entidad

El día de ayer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado donde da cuenta de la reunión que hubo entre titulares del Gabinete de Seguridad, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y empresarios de aquella entidad.El objetivo que tuvo esta reunión fue fortalecer los vínculos y robustecer la coordinación a favor de los ciudadanos del estado.Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que en Sinaloa se han detenido a mil 710 personas y se han asegurado 3 mil 500 armas de fuego, lo que representa más del 20 % a nivel nacional. Expresó que este encuentro es un acercamiento directo con el que se conocerá de primera mano las inquietudes y necesidades del sector en materia de seguridad.Harfuch aseguró que en Sinaloa se han realizado detenciones y aseguramientos relevantes, lo que ha contribuido a cambiar las cosas en la región. También resaltó la importancia de fortalecer a la Policía Estatal con la entrega de 100 patrullas por parte del Gobierno Federal.Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, mencionó que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando. El titular señaló que la Policía Estatal se reforzó con elementos y armamento para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y así contribuir a la construcción de la paz en la entidad, además reconoció la participación del sector empresarial con la sociedad.El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, aseguró que se robustece la seguridad en Mazatlán: se realizan patrullajes marítimos para brindar seguridad a las embarcaciones y con ello se busca la tranquilidad para el sector turístico.El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, explicó que se tienen desplegados 298 elementos apoyados con 243 vehículos, además de implementos tecnológicos como aeronaves y drones para proporcionar seguridad en las carreteras y prevenir el robo de vehículos.Rubén Rocha agradeció el apoyo de las instituciones del Gabinete de Seguridad y la coordinación con la que se ha trabajado para la seguridad de los habitantes.Asimismo, los representantes del sector empresarial reconocieron el trabajo de las instituciones de seguridad, y aseguraron que han trabajado de manera coordinada en eventos masivos y con una atención cercana y profesional.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF