Empresarios de Sinaloa reconocen el trabajo de elementos de seguridad en la entidad

El día de ayer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado donde da cuenta de la reunión que hubo entre titulares del Gabinete de Seguridad, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y empresarios de aquella entidad.

El objetivo que tuvo esta reunión fue fortalecer los vínculos y robustecer la coordinación a favor de los ciudadanos del estado.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que en Sinaloa se han detenido a mil 710 personas y se han asegurado 3 mil 500 armas de fuego, lo que representa más del 20 % a nivel nacional. Expresó que este encuentro es un acercamiento directo con el que se conocerá de primera mano las inquietudes y necesidades del sector en materia de seguridad.

Harfuch aseguró que en Sinaloa se han realizado detenciones y aseguramientos relevantes, lo que ha contribuido a cambiar las cosas en la región. También resaltó la importancia de fortalecer a la Policía Estatal con la entrega de 100 patrullas por parte del Gobierno Federal.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo , mencionó que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando. El titular señaló que la Policía Estatal se reforzó con elementos y armamento para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y así contribuir a la construcción de la paz en la entidad, además reconoció la participación del sector empresarial con la sociedad.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales , aseguró que se robustece la seguridad en Mazatlán: se realizan patrullajes marítimos para brindar seguridad a las embarcaciones y con ello se busca la tranquilidad para el sector turístico.

El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández , explicó que se tienen desplegados 298 elementos apoyados con 243 vehículos, además de implementos tecnológicos como aeronaves y drones para proporcionar seguridad en las carreteras y prevenir el robo de vehículos.

Rubén Rocha agradeció el apoyo de las instituciones del Gabinete de Seguridad y la coordinación con la que se ha trabajado para la seguridad de los habitantes.

Asimismo, los representantes del sector empresarial reconocieron el trabajo de las instituciones de seguridad, y aseguraron que han trabajado de manera coordinada en eventos masivos y con una atención cercana y profesional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF