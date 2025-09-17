Elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan realizaron la detención de un sujeto por el presunto allanamiento a una vivienda y daño a dos vehículos en la colonia El Collí Urbano.

Los uniformados sorprendieron a un masculino que se encontraba al interior de un domicilio ajeno, por lo que fue detenido por Policías de Zapopan en la colonia El Collí Urbano.

Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados fueron alertados por reporte de cabina de un sujeto al interior de una vivienda ajena en los cruces de Volcán Colima y Volcán Popocatépetl en la colonia antes mencionada.

En el sitio, los elementos procedieron con la detención de un sujeto de 39 años de edad quien fue señalado porque había ingresado al domicilio causando daños a dos vehículos que se encontraban en la cochera.

Por lo anterior, el sujeto fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

