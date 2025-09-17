Miércoles, 17 de Septiembre 2025

A esta hora lloverá por la noche en GDL. Pronóstico del clima para hoy, 17 de septiembre

Para este miércoles 17 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 17 de septiembre se prevé lluvias débiles en Guadalajara por la noche. UNSPLASH/ D. Siilantev/ EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El día de hoy, miércoles, 17  de septiembre, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el estado de Jalisco se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes, al igual que en los estados de: Nayarit, Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 17 de septiembre por la noche?

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología dio a conocer que, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se prevén precipitaciones por la tarde y noche; asimismo, se pronostica que estas lluvias podrían expandirse a las primeras horas de este jueves, 18 de septiembre.

De acuerdo con el portal oficial de Meteored, se prevé que a horas de la noche haya lluvia ligera, con probabilidad del 30 al 40 % en la región, y cielos parcialmente nubosos.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 15 de septiembre?

Por la noche, la temperatura en el AMG estará entre 20 y 22 °C, con mínimas de 18 a 19 grados centígrados.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  22  grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
20:00  21 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
21:00  20 grados centígrados Parcialmente nuboso
22:00  19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
23:00  18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

