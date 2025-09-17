El día de hoy, miércoles, 17 de septiembre, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el estado de Jalisco se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes, al igual que en los estados de: Nayarit, Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología dio a conocer que, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se prevén precipitaciones por la tarde y noche; asimismo, se pronostica que estas lluvias podrían expandirse a las primeras horas de este jueves, 18 de septiembre.De acuerdo con el portal oficial de Meteored, se prevé que a horas de la noche haya lluvia ligera, con probabilidad del 30 al 40 % en la región, y cielos parcialmente nubosos.Por la noche, la temperatura en el AMG estará entre 20 y 22 °C, con mínimas de 18 a 19 grados centígrados.Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS