El día de hoy, miércoles, 17 de septiembre, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el estado de Jalisco se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes, al igual que en los estados de: Nayarit, Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 17 de septiembre por la noche?

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología dio a conocer que, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se prevén precipitaciones por la tarde y noche; asimismo, se pronostica que estas lluvias podrían expandirse a las primeras horas de este jueves, 18 de septiembre.

De acuerdo con el portal oficial de Meteored, se prevé que a horas de la noche haya lluvia ligera, con probabilidad del 30 al 40 % en la región, y cielos parcialmente nubosos.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 15 de septiembre?

Por la noche, la temperatura en el AMG estará entre 20 y 22 °C, con mínimas de 18 a 19 grados centígrados.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 22 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 20:00 21 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 21:00 20 grados centígrados Parcialmente nuboso 22:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

