Hallan cuerpo de joven arrastrado por la corriente en Tonalá

Esta es la muerte numero 18 del temporal de lluvias en Jalisco

Por: Marck Hernández

El sujeto habría sido harrastrado en la colonia El Rosario de Tonalá el pasado 15 de septiembre. ESPECIAL

El cuerpo del joven Kevin de Jesús, de 20 años, que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en Tonalá, fue localizado en el parque Luis Quintanar.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco confirmó el hallazgo del cuerpo al interior de dicho parque. El titular de la corporación estatal, Sergio Ramírez López, confirmó la localización del cuerpo y se está haciendo la extracción del cadáver.

"Está siendo intervenida la zona por personal forense para hacer el levantamiento. El cuerpo de este joven todavía se encuentra en el parque".

El cuerpo corresponde a un joven motociclista que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en la colonia El Rosario de Tonalá, en hecho ocurrido tras las lluvias del pasado 15 de septiembre.

Dicho cauce es el mismo donde fueron arrastrados dos jóvenes a finales del mes de junio y que también fueron encontrados dentro de los cuerpos de agua del parque Luis Quintanar.

Esta es la muerte numero 18 del temporal de lluvias en Jalisco, se suma al caso de un joven arrastrado por la corriente en el municipio de Puerto Vallarta, cuyo cuerpo fue localizado la madrugada de este martes.

