Detienen a involucrado en ataque contra 4 mujeres en Tlaquepaque

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer el día de ayer que Hugo Alberto “N”, presunto involucrado en un ataque contra 4 mujeres en Tlaquepaque, fue detenido y se le adjudican 2 delitos.

Los hechos investigados sucedieron el pasado 5 de septiembre: se presume que el detenido presuntamente trasladó a las mujeres con engaños en una camioneta. Durante el trayecto, se habría detenido en un lugar despoblado donde llegó otro vehículo con 2 masculinos a bordo. Esta persecución causó la muerte a 2 de las mujeres, mientras que las otras 2 quedaron lesionadas de gravedad en la colonia Las Pomas .

Luego de las investigaciones, se logró identificar a Hugo Alberto “N”, de 41 años, como quien conducía la camioneta donde trasladaron a las víctimas, por lo que se obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en su contra el pasado 12 de septiembre, decretada por el Juez Vigésimo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, a través de la Unidad de Investigación de Feminicidios y personal ministerial, desahogó un cateo como parte de las indagatorias que permitan esclarecer estos hechos.

En dicho operativo el pasado sábado 13 de septiembre, realizado en la colonia Santa María Tequepexpan, también en Tlaquepaque, Policías de Investigación adscritos a la Comandancia de Feminicidios, a través del mando y conducción del Ministerio Público, lograron asegurar un vehículo presuntamente utilizado en los crímenes señalados.

Tras la detención de Hugo Alberto "N", se logró realizar la audiencia de imputación por los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio. El próximo 18 de septiembre a las 16:00 horas se realizará la continuación de la audiencia inicial para que el Juzgado resuelva sobre su situación jurídica .

Te recomendamos: Esta fue la actividad sísmica en México HOY durante la madrugada

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF