Los remanentes de la tormenta “Mario” —que anoche se debilitó a ciclón postropical—; una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que sigue intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán; la vaguada monzónica, misma que yace próxima al Pacífico sur mexicano y la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé la precipitación de tormenta eléctrica en horas de la tarde-noche.

A esta lloverá el 18 de septiembre en Guadalajara

La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 15 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 28 km/h. Además, se registra la caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 6.5 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

12:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm 05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 mm 06:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 5.1 mm 07:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.8 mm 08:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.3 mm

SMN advierte de nueva zona de baja presión

De acuerdo con el SMN, la zona de baja presión en el Pacífico mexicano, mantiene un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas; actualmente se localiza a 510 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza hacia el oeste-noroeste. Los servicios esperan que este se intensifique a ciclón tropical en los próximos días.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO