Los remanentes de la tormenta "Mario" —que anoche se debilitó a ciclón postropical—; una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que sigue intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán; la vaguada monzónica, misma que yace próxima al Pacífico sur mexicano y la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé la precipitación de tormenta eléctrica en horas de la tarde-noche.La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 15 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 28 km/h. Además, se registra la caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 6.5 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:De acuerdo con el SMN, la zona de baja presión en el Pacífico mexicano, mantiene un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas; actualmente se localiza a 510 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplaza hacia el oeste-noroeste. Los servicios esperan que este se intensifique a ciclón tropical en los próximos días.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.