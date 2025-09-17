Jesús Iván Mercado Cabrera alias “Rafaguita” falleció a los 21 años de edad. Su cuerpo fue localizado sin vida en San Luis Río Colorado, en el norte del país. El hallazgo lo habría realizado Madres Buscadoras De Sonora y Colectivo Buscando el pasado lunes 15 de septiembre.

La joven promesa del box habría aparecido en una cobija en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado.

El cuerpo del boxeador profesional de 21 años, originario de Ciudad Obregón, fue encontrado por colectivos de búsqueda la mañana del 15 de septiembre en la carretera al Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado.

El pugilista de la división Gallo había llegado recientemente de la frontera de Nogales a esa ciudad fronteriza para continuar con su carrera profesional sobre el ring.

Autoridades iniciaron las diligencias de ley para la entrega del cuerpo a sus familiares e investigar el homicidio. El caso está siendo atendido por la Fiscalía de Sonora.

