Inauguran consultorio médico en Cámara de Comercio de Guadalajara

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara y el Hospital San Javier acordaron mediante un convenio de colaboración la apertura de un consultorio médico acercar la oferta de servicios de salud del Hospital San Javier a las más de 9 mil empresas socias de la Cámara, a sus 160 mil visitantes anuales y al público en general.

El acuerdo firmado por Juan Manuel Covarrubias Gasca, Director General del Hospital San Javier, y Javier Arroyo Navarro, presidente de Cámara de Comercio de Guadalajara , tiene como principal finalidad promover la salud, el cuidado y el bienestar de las MIPYMES, mediante actividades conjuntas que faciliten el acceso a consultas, programas preventivos, revisiones médicas y servicios especializados a costos accesibles, contribuyendo así al bienestar de la comunidad empresarial y de la sociedad en general.

" Estamos muy contentos de poder firmar este convenio con esta institución tan importante en nuestra región. Sabemos que el tema de salud siempre ha sido un tema relevante, pero a raíz de la pandemia mundial, hemos hecho más conciencia de la importancia de ser más proactivos en el manejo de nuestra salud. Esta sinergia que estamos haciendo traerá un gran beneficio principalmente a nuestros socios, a las MIPYMES y al público en general que quiera acceder al servicio " comentó Arroyo.

" El poder cerrar con ustedes este convenio de colaboración es motivo de celebración y de compromiso. El Hospital San Javier se honra de ser miembro de esta Cámara y nosotros nos sentimos muy comprometidos con el tema de poderles brindar los servicios de salud, estamos seguros que será una simbiosis bastante importante: somos el hospital referente de la región, con 30 años siendo el hospital insignia de la salud en la ciudad, nos sentimos bastante comprometidos con el proyecto " concluyó el Ing. Juan Manuel Covarrubias.

Con esta colaboración, ambas instituciones reiteran su compromiso con la responsabilidad social y con el impulso a una cultura de prevención y atención oportuna de la salud, fortaleciendo la calidad de vida y la productividad de las empresas y familias jaliscienses.

El Consultorio Médico Hospital San Javier está ubicado en las instalaciones de Cámara de Comercio de Guadalajara y tendrá un horario de atención de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 horas. Los sábados atenderán con previa cita que podrá realizarse al teléfono 33 96 90 2057.

