Así opera la red de estafas de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, según EU

Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y trece empresas mexicanas vinculadas a una supuesta red criminal parte del Cártel Nueva Generación (CNG). La autoridad estadounidense señala que dicha red se dedicaba a estafar a ciudadanos de su país con propiedades vacacionales compartidas en Puerto Vallarta.

Las sanciones informadas por el Departamento del Tesoro señalan a compañías que operan en Puerto Vallarta y sus alrededores. Según el informe de las autoridades norteamericanas, el CNG habría diversificado sus actividades económicas en la región a traves de estas acciones, consiguiendo montos de millones de dólares.

¿Cómo operaba la red de estafas de tiempos compartidos en Puerto Vallarta?

El modo de operar sería de la siguiente forma: la red se hacía pasar por teleoperadores de México "con un inglés muy fluido" y contactaban a propietarios de estos alojamientos para estafarles haciéndose pasar por abogados, agentes inmobiliarios o representantes de algunas empresas del sector. Una vez hecho el contacto, les habrían solicitado transferir dólares bajo el concepto de "cuotas o impuestos" por supuestas gestiones de venta o recuperación. No obstante, los ciudadanos luego de haber realizado las transferencias comprobaron que se trataba de falsedades.

Se estima que entre 2019 y 2023, con datos del FBI, alrededor de 6 mil estadounidenses denunciaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares solo por este tipo de fraude en México. En 2024 las denuncias se reportaron otros 50 millones de dólares. No obstante, el monto real podría ser mayor, ya que no se está contabilizando las transacciones que no hayan sido denunciadas.

Por ello, el Departamento del Tesoro, en coordinación con el FBI, la DEA y autoridades financieras mexicanas, han bloqueado todos los bienes de los sancionados y prohibido cualquier transacción relacionada a ellos. Así mismo, advirtieron a los propietarios de este tipo de propiedades, especialmente en tiempos compartidos en México, sobre el riesgo de ser víctimas de estafa ante la posible llegada de ofertas no solicitadas.

Con información de EFE

