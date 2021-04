Ni el multihomicidio de 11 personas el pasado 27 de febrero motivó a las autoridades municipales, estatales o federales a patrullar por las calles de la colonia La Jauja, en Tonalá, donde los vecinos viven con temor.

“Ojalá y pasara de perdis una patrulla, no pasaban ni antes ni ahorita, nomás los primeros días (después del crimen) se daban su recorrido, pero así como ve ahorita, así está diario, día y noche”, lamentó una vendedora de alimentos.

Rucias Negras fue la calle donde fueron acribillados un grupo de trabajadores de obra aquel día cuando descansaban en la banqueta después del día laboral. Ahora, pocos caminan por ese barrio desolado, pues algunas víctimas vivían en las casas de enfrente y ya están abandonadas.

La dueña de una fonda comentó que esos hombres eran quienes daban vida al barrio; pero después del hecho, dejaron de salir a la calle.

“Ya empieza a salir poco la gente, porque antes llegaban, compraban su mandado y córrele para la casa, en todo el día no se veía nada en la calle. Y en la noche, antes de que se oscurezca, a esconderse uno. Para nosotros fue una cosa muy fea, 11 personas”.

Una vecina cercana a la finca donde asesinaron a los 11, advirtió que además de la falta de vigilancia ni siquiera hay alumbrado público. “En la noche nomás viera, se para aquí y para allá es una boca de lobo, vivimos con el miedo de salir. Antes era bien tranquilo, aquí se amanecía la gente conviviendo”.

La balacera de aquella ocasión llegó para cambiarles la vida a todos, confesó la mujer. “Vemos una camioneta, una moto, corremos. El otro día se paró una camioneta negra aquí, ¡n'hombre! Yo corrí para una casa y mi hijo corrió para otra y le dimos el cerrón a la puerta, ya al rato vimos que era fulano, pero será por los nervios”.

Sin vigilancia y sin alumbrado, en ese barrio tratan de estar lo menos posible en las calles. “Mi hijo de 12 años me dijo el otro día, 'mamá, ¿tú eres feliz?', 'Sí, hijo, gracias a Dios'; '¿Quieres que te diga una cosa?', dijo, 'Yo no, porque no es ser feliz estar encerrado, nunca me imaginé que íbamos a vivir así', y es que no lo dejo salir”.

Aunque los vecinos no ven patrullas de ninguna corporación y en un recorrido en la zona no se avistó ninguna autoridad, la Policía de Tonalá aseguró que la zona de La Jauja es vigilada con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

