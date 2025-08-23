El día de ayer, la Fiscalía de Jalisco publicó un boletín en el que declaró la obtención del auto de vinculación a proceso por parte de una autoridad judicial en contra de Laura Karina “N”, presunta responsable en los delitos de robo calificado y extorsión en localidades de Zapopan .

La Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación llevó a cabo las indagatorias gracias a las cuales se logró establecer que toda una cadena de delitos inició con una extorsión.

La ahora imputada, en coparticipación con otra mujer identificada como trabajadora de un centro nocturno, presuntamente comenzaron a extorsionar a la víctima, quien se sabe que es el hijo de la denunciante.

La acción delictiva culminó el pasado 2 de junio, cuando Laura Karina “N”, en compañía de al menos otros seis partícipes, ingresó de manera ilícita a un domicilio ubicado en la Colonia Residencial Loma Bonita, en el Municipio de Zapopan, donde perpetraron el robo de:

Dinero en efectivo

Joyas

Otros objetos de alto valor

El monto total del desfalco patrimonial, sumando la cantidad exigida en la extorsión previa y el valor de los bienes sustraídos durante el robo, asciende a una cifra aproximada de 872 mil pesos.

El Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de la mujer, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

En la audiencia de continuación del pasado 31 de julio, el Juez de Control y Oralidad analizó los elementos presentados por esta Representación Social y determinó vincular a proceso a la imputada por los delitos de robo calificado y extorsión, además, dada la gravedad de los hechos, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año.

Laura Karina “N” deberá cumplir la medida cautelar mientras se desarrolla la investigación complementaria y se emite una sentencia condenatoria en su contra.

