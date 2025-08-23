Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público parte de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia , se celebró la audiencia donde la Jueza dictó auto de vinculación a proceso por el delito de violación a Carlos Fabián "N" .

Tras una presunta agresión sexual cometida en la Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, el presunto violador permanecerá en prisión preventiva un año como medida cautelar en espera de la sentencia definitiva.

Los hechos en los cuales se basó la denuncia que propició esta vinculación, se registraron el 16 de enero de este año: la víctima refirió encontrarse en su ligar de trabajo en una tienda de conveniencia en la colonia mencionada cuando fue agredida por un sujeto que la afectada reconoció como su amigo .

Tras una breve conversación, el presunto agresor intentó besarla, y al ser rechazado, la víctima fue empujada contra una pared y agredida sexualmente.

Tras la denuncia interpuesta, la mencionada Vicefiscalía solicitó un mandato judicial a través de un Agente del Ministerio Público, mismo que fue cumplimentado por la Dirección General de Amparos, Segunda Instancia y de Mandamientos Judiciales.

