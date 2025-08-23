Las vacaciones de verano están por terminar, y si tienes la posibilidad de viajar debes considerar que Jalisco es uno de los estados más completos de México en cuanto a turismo. Su riqueza cultural, gastronómica y natural lo convierten en un punto obligado para visitantes nacionales e internacionales. Y si bien muchos lo identifican por el mariachi, el tequila y sus Pueblos Mágicos, lo cierto es que las playas de la Entidad también son protagonistas cuando se habla de viajar por la costa del Pacífico mexicano.

Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), el Estado posee 396.97 kilómetros de costa en los que están los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, que cuentan con frente de playa, ofreciendo posibilidades para quienes buscan sol, arena y mar. Puerto Vallarta es la joya turística por excelencia, pero a lo largo de la franja costera existen numerosas playas que deben conocerse por su belleza natural, el ambiente familiar y opciones para la realización de actividades acuáticas.

De acuerdo con Trip Advisor, el sitio web estadounidense que compara precios y sitios turísticos con contenido generado por los usuarios, estas son las 10 mejores playas de Jalisco, rankeadas según las calificaciones y experiencias de los mismos. La máxima puntuación es de cinco burbujas.

Las MEJORES playas de Jalisco según Trip Advisor

Playa Las Gemelas – Puerto Vallarta (4.7) Playa Colomitos – Cabo Corrientes (4.5) Quimixto – Cabo Corrientes (4.4) Las Ánimas – Cabo Corrientes (4.4) Punta de Mita – Bahía de Banderas (4.3) Playa de los Muertos – Puerto Vallarta (4.3) Tenacatita – La Huerta (4.2) Majahuitas – Cabo Corrientes (4.2) Melaque – Cihuatlán (4.2) Mismaloya – Puerto Vallarta (4.0)

Cada una de estas playas destaca por ser un punto de encuentro para el turismo local, nacional e internacional. Desde Puerto Vallarta, que concentra la mayor parte de la infraestructura hotelera y de servicios, hasta rincones vírgenes en Cabo Corrientes o La Huerta, donde hay un ambiente más natural y tranquilo, la costa de Jalisco ofrece experiencias para todos los gustos.

Lo interesante es que la selección de Trip Advisor muestra no solo la popularidad de estos destinos, sino también la diversidad que caracteriza a Jalisco. Quienes buscan aventura pueden encontrar playas accesibles únicamente por lancha o senderos; mientras que quienes prefieren comodidad, tienen a la mano playas urbanas con restaurantes, hoteles y servicios turísticos de primer nivel.

