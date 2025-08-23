Siapa brindará apoyo a familiares de trabajador fallecido en Agua Blanca Industrial

El día de ayer, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendieron un reporte de una persona atrapada al deslizarse un talud de tierra en la colonia Agua Blanca Industrial. A su arribo y tras asegurar la escena, los elementos realizaron la extracción de una víctima quien carecía de signos vitales.

El día de hoy, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) emitió un comunicado en el que se informa que el fallecido era un trabajador de la dependencia que se encontraba realizando trabajos de reparación de una fuga. A su vez, la dependencia brindará apoyo total a los familiares del trabajador, a quienes ya contactó, mientras se colabora con autoridades ministeriales para determinar los hechos.

De manera preliminar, se señala que el sujeto se encontraba al interior de una zanja de 2.5 metros de profundidad cuando una de las paredes colapsó, lo que ocasionó que quedara atrapado bajo tierra. Pese a las maniobras de auxilio se confirmó el deceso del trabajador.

Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar, legalmente, los hechos.

