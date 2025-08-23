La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 24 de agosto varias rutas de camiones pararán sus recorridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara con motivo de dos carreras deportivas.

Primera carrera

Por la Carrera Internacional Comude Guadalajara y Bomberos 10K se cerrarán las avenidas Circunvalación Agustín Yáñez y Mariano Otero.

Por este evento deportivo las siguientes rutas se detendrán a partir de las 6:30 de la mañana del 24 de agosto:

C104, C108, C109, C110 dos vías, C121A, C121B, C123-V1, C123-V2, C124, C74, C79, SITREN L1, T18, T18 Terranova, V02 y V03 de la Ruta López Mateos, T18, T18 Terranova, C127, T09-C1 y T09-C2.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

Segunda carrera

Por la Carrera Córrele al Mercado Zapopan se cerrarán las siguientes vialidades:

Avenida Hidalgo.

Avenida Aurelio Ortega.

Calle Ing. Pastor Rouaix.

Avenida Venustiano Carranza.

Avenida Manuel M. Dieguez.

Avenida Atemajac.

Avenida Enrique Díaz de León.

Avenida Patria.

De igual forma las rutas que se detendrán al paso del contingente serán a partir de las 6:30 am:

C33 Auditorio, C33 Agua Fría, C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas, C44, C79, C121-A y T16B-C02.

Las rutas que modificarán sus recorridos por la misma carrera serán:

C135, T08 Américas, V04 de la #RutaLópezMateos, C72, C73, C84, C85 dos vías, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08, C81, C82, C136, T08-C01, T16A-C01, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C03, T16B-C04 y T16B-C05.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco.

