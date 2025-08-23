Laura Imelda destaca la labor heroica de las y los bomberos del municipio

En el marco de la conmemoración del Día del Bombero, celebrado cada 22 de agosto, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó un reconocimiento a las y los bomberos de la demarcación, resaltando su entrega y compromiso en la protección de la ciudadanía. En el acto estuvo acompañada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Marco Antonio Castañeda Águila, y el director de Protección Civil y Bomberos, Luis Enrique Mederos Flores.

Durante su mensaje, Pérez Segura destacó que la labor de las y los bomberos es una de las más admiradas por la sociedad, al subrayar que no solo acuden en auxilio en momentos críticos, sino que también trabajan en la prevención y arriesgan su vida constantemente para brindar un servicio profesional y dedicado.

Como parte de la celebración, la alcaldesa entregó nuevo equipo que incluye tres máquinas para combatir incendios, nueve motosierras, tres generadores de energía y uniformes completos para todo el personal de Protección Civil y Bomberos.

“El 100 por ciento de las y los elementos recibirán uniformes completos y de calidad, cuidamos todos los detalles, además del equipo nuevo, todo esto que estamos entregando, y la labor que ustedes hacen nos hacen fuertes y sentir orgullosos”.

Laura Imelda agradeció el trabajo y compromiso de las y los bomberos y resaltó que mientras se encuentre al frente del gobierno de la Ciudad de la Esperanza trabajarán de manera coordinada. “Para cumplir con el mandato que me dio la gente, para hacer equipo, porque ustedes nos hacen fuertes, hacen la labor y son los que salen a la calle a ayudar, y a arriesgar sus vidas. Son los protagonistas de esta gran historia”.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Luis Enrique Mederos Flores, las y los exhortó a continuar trabajando con esa vocación de servicio que las y los identifica. “Recordemos que somos el ejército que vamos contra las contingencias, recordemos que somos activos y preventivos, pero también quiero decirles que gracias a ustedes podemos atacar esos siniestros”.

También, se destacó la heroica participación en servicios relevantes de la corporación de las y los oficiales Juan Antonio Ávalos Salazar, Cristian Iván Esqueda Dueñas, Jaime Omar Calderon Reynoso, Isaías Mayagoitia Ortíz y Jessica Guadalupe Ramos Hernández.

Finalmente, se realizó un homenaje póstumo a los elementos caídos de Protección Civil y Bomberos.

