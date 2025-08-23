La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación, vinculó a proceso a Mariana Berenice "N" por presuntamente planear y ejecutar un robo a una casa que habría alquilado mediante una plataforma digital.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la Colonia Parques del Bosque, municipio de San Pedro Tlaquepaque, del 18 al 20 de agosto del 2020.

De acuerdo con la investigación, que incluyó indagatorias, registros de cámaras y registros de la caseta de vigilancia, un vehículo y una camioneta ingresaron al domicilio para cargarlos con diversos objetos de valor que se sustrajeron del inmueble.

Posterior a la salida de la inquilina, se presentó en el domicilio la persona encargada de la limpieza, quien informó que las llaves no estaban en el lugar acordado y que desde fuera se percibía un completo desorden. La dueña del inmueble solicitó a un familiar que acudiera al sitio. Tras contratar a un cerrajero para poder ingresar, se encontraron con una escena desoladora: la casa había sido prácticamente vaciada y presentaba múltiples daños.

El valor total del botín, propiedad de dos personas afectadas, asciende a 611 mil 775 pesos, mientras que los daños causados a la propiedad suman 63 mil 648, dando un golpe patrimonial total de 675 mil 424 pesos.

Recientemente, agentes de la Policía de Investigación lograron su captura y la presentaron ante la autoridad judicial competente. Se le impuso prisión preventiva oficiosa por seis meses a espera de una sentencia en el Juzgado. El Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

