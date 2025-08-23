Arranca el Campus Naranja en Jalisco, un espacio de liderazgos juveniles

El Campus Naranja, una escuela de formación política impulsada por Movimiento Ciudadano, arrancó formalmente este sábado con la asistencia de más de un centenar de jóvenes interesados en el presente y futuro de Jalisco; el proyecto busca consolidarse como un espacio de preparación para nuevos liderazgos con vocación social y visión de transformación en la entidad.

En el arranque estuvieron presentes las diputadas y diputados locales Verónica Jiménez y Omar Cervantes —este último también Coordinador Nacional de Diputados Locales de MC—, además de integrantes de la dirigencia estatal, entre ellos el Coordinador Estatal de Jóvenes, Rodrigo Ramos.

Te recomendamos: Vinculan a proceso a mujer que robó una vivienda que había alquilado en plataforma digital

CORTESÍA

El programa, de alcance nacional, tiene como propósito ofrecer a las juventudes jaliscienses herramientas teóricas y prácticas para comprender mejor la vida pública, al tiempo que refuerza sus habilidades de organización, liderazgo y toma de decisiones.

Durante la apertura del Campus Naranja, se resaltó que este espacio busca convertirse en un punto de encuentro para el aprendizaje colectivo, donde las y los jóvenes participantes podrán analizar los desafíos que enfrenta tanto Jalisco como México, además de plantear propuestas innovadoras para atender las principales demandas sociales.

En el evento se subrayó que la iniciativa pretende ser un motor de formación para una nueva generación de políticos con valores, cercanos a la ciudadanía y comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia social.

En su mensaje de bienvenida, la diputada Montse Pérez Cisneros destacó que Movimiento Ciudadano ha promovido siempre la participación juvenil en la política y señaló que este programa confirma el compromiso del partido con un relevo generacional.

La Escuela de Formación y Capacitación Política fue presentada como una oportunidad para que las juventudes expresen sus ideas, desarrollen nuevas habilidades y generen proyectos con impacto positivo en sus comunidades.

El objetivo es que los jóvenes no solo participen en la política, sino que también se conviertan en protagonistas de la construcción de gobiernos responsables y de un México renovado.

Lee también: Siapa brindará apoyo a familiares de trabajador fallecido en Agua Blanca Industrial

Primera sesión del Campus Naranja

La primera sesión del Campus Naranja se llevó a cabo este sábado 23 de agosto a las 11:00 horas en la Casa Ciudadana, con la asistencia de más de 100 jóvenes provenientes de diversos municipios de Jalisco, quienes iniciaron esta experiencia convencidos de que su preparación es clave para impulsar cambios reales y duraderos.

Cabe destacar que este programa tendrá aproximadamente dos meses de duración e incluirá talleres, conferencias y actividades puesto que Movimiento Ciudadano apuesta por el talento, la energía y las ideas frescas de las y los jóvenes que hoy asumen el reto de ser líderes con responsabilidad y visión de futuro.

NA