El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este sábado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los hechos fueron reportados en el llamado Camino a la Piedrera al cruce de Periférico Sur, en la colonia La Pedrera.

Policías municipales recibieron el reporte del cuerpo de un hombre que estaba tirado boca abajo y desnudo, esto a un costado de un terreno correspondiente a una empresa de venta de tierra y materiales de construcción.

Policías municipales y personal de servicios médicos acudieron al sitio y localizaron el cuerpo de un hombre inconsciente de entre 35 a 40 años de edad que estaba semidesnudo con un short tinto y playera blanca. El cadáver del hombre presentaba una contusión en el cráneo.

Paramédicos municipales confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y tenía una evolución cadavérica de 4 a 6 horas.

La unidad realiza el llamado al Ministerio Público para hacerse cargo de las indagatorias.

Localizan otro cuerpo en Tlajomulco de Zúñiga

Por otro lado, durante la noche otro hombre fue asesinado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El hecho fue reportado en las calles Valle de Las Golondrinas Norte al cruce con Valle de Las Golondrinas Oriente.

Policías municipales localizaron el cuerpo de un hombre dentro de la cochera de una vivienda y tenía lesiones de bala. Fue confirmada su muerte debido a las heridas.

