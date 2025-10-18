Así está el nivel de Chapala y las presas que suministran a GDL

El nivel del lago de Chapala y las presas que abastecen de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara han mejorado, permitiendo que sea su mejor nivel en años.

En el caso del lago de Chapala, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó la mañana de este sábado que se encuentra al 76.83 % de su capacidad de almacenamiento, con una elevación de 96.19 m.s.n.m. con un almacenamiento de 6,067.42 hm³, abajo del NAMO. La dependencia federal informa que su extracción total es de 5.02 metros cúbicos por segundo (m³/s).

El lago de Chapala es la principal fuente de abasto para la ciudad, ya que suministra el 60% del agua para la metrópoli, según datos del SIAPA.

Por otra parte, las presas que aportan agua a la ciudad se encuentran sobre el 100% de su capacidad. La principal es la presa Calderón, la cual se ubicó al 101.45 % de su capacidad de almacenamiento. Dicha presa aporta entre el 10 y 15% del agua a la ciudad, principalmente para la zona norte y poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La presa El Salto se encuentra al 100.34 %, siendo que ahora está conectada a la presa La Red (al 101%) y la presa Calderón mediante un acueducto que le permite aportar agua a la ciudad.

Finalmente, la presa El Zapotillo también está por encima de su capacidad, al ubicarse al 102%, aunque la Conagua reporta que no se le está extrayendo agua.

Dicha presa fue construida junto con un sistema de acueductos para suministrar hasta 2 metros cúbicos por segundo de agua a la ciudad, mientras que junto con las tres presas anteriores, en total serían 3 metros cúbicos por segundo.

YC