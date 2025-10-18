Muere José Manuel Gómez Vázquez Aldana: el arquitecto que ayudó a construir la modernidad tapatía

Hablar de José Manuel Gómez Vázquez Aldana es hablar de Guadalajara misma. Pocas trayectorias arquitectónicas reflejan con tanta claridad la evolución de una ciudad que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se transformó de urbe provinciana en metrópoli moderna. Nacido en Guadalajara el 2 de octubre de 1937, formado en la Universidad de Guadalajara (UdeG), Gómez Vázquez Aldana pertenece a una generación que creyó en la arquitectura como herramienta de progreso, como el arte capaz de dar forma al futuro. Desde sus primeros años mostró una sensibilidad poco común para entender el pulso urbano y un instinto empresarial que lo llevó a trascender la escala del edificio para pensar en la ciudad como totalidad viva.

En 1967, aún joven, entregó una de las obras más emblemáticas del paisaje tapatío: la Plaza de Toros Monumental de Jalisco, hoy conocida como Nuevo Progreso. Con ella no solo consolidó su prestigio, sino que firmó un hito del modernismo local, una pieza que combina monumentalidad estructural y claridad geométrica. La plaza, recientemente reconocida en el Inventario Estatal de Patrimonio Cultural de Jalisco por su valor artístico, fue una declaración de principios: la arquitectura podía ser espectáculo, símbolo y espacio cívico a la vez. Apasionado de la tauromaquia, Gómez Vázquez Aldana creó una plaza para más de 16 mil personas, con visibilidad desde cualquier punto, y ventilación natural. Ese mismo impulso lo acompañó en la remodelación del Estadio Jalisco durante el Mundial de 1970, en proyectos urbanos y en los primeros rascacielos que dieron forma al horizonte de la ciudad, como la Torre Américas, un ícono de López Mateos.

Durante los años setenta y ochenta, Gómez Vázquez Aldana amplió su campo de acción hacia el turismo, el desarrollo urbano y la planeación regional. El arquitecto es la mente maestra detrás de El Hotel Tapatío, que en su momento marcó una época. En Puerto Vallarta proyectó complejos que cambiaron la identidad del turismo mexicano, como Los Tules, pionero en su tipo, y a través de su firma —Gómez Vázquez Aldana y Asociados, más tarde Gómez Vázquez International— extendió su influencia más allá de Jalisco; así, Gómez Vázquez Aldana fue también responsable del primer Fiesta Americana en Cancún. Su mirada se volvió global sin abandonar su raíz tapatía. La modernidad que había conocido durante su beca Eisenhower en Estados Unidos, donde visitó a maestros como Gropius, Kahn o Pei, se fundió con su experiencia local para crear un lenguaje arquitectónico propio, sobrio, funcional y profundamente humano.

Trabajando de la mano con mentes más jóvenes, y junto a su hijo Juan Carlos Gómez Castellanos, a principio de los 2000, José Manuel Gómez Vázquez Aldana se internalizó al reforzar su presencia en Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, creando propuestas multidisciplinarias que partían de la naturaleza bajo una visión sustentable, y bajo esta perspectiva creó desarrollos inmobiliarios, residenciales, corporativos, turísticos y deportivos.

Ante los retos de la globalización y de la planeación sustentable, en 2013 el estudio se internacionalizó, pasándose a denominar "Gomez Vazquez International". El estudio está considerado entre los 100 estudios de arquitectura más importantes a nivel mundial por la revista británica Building Design. Durante esa etapa, desarrolló Bosque Real en la Ciudad de México, el Estadio de Beisbol de Sonora, el Palacio de las Artes y de la Comunicación en Guadalajara, Marina Veracruz e Isla Saboga en Panamá, entre otros proyectos que al arquitecto y su firma le merecieron reconocimientos como el Premio Internacional de Arquitectura Sustentable y de Avanzada 2005 otorgado por Cemex, el Premio Habitat de Arquitectura y Diseño 2006 por 38 años de Trayectoria de Excelencia en Arquitectura y Urbanismo, el Homenaje Iberoamericano por Trayectoria Profesional de Excelencia 2013 otorgado por la Universidad del Valle de México, y el premio TRAYECTORIAS GUADALAJARA 2016 por el conjunto de su obra.

Sin embargo, su huella más duradera tal vez no sea solo la de los edificios, sino la del modo en que concibió el desarrollo de Guadalajara. A través de proyectos urbanos, fraccionamientos y equipamientos públicos, contribuyó a delinear el crecimiento de la ciudad en las décadas cruciales de su expansión. Su trabajo con la inmobiliaria Urban Jal, por ejemplo, ayudó a definir nuevos modelos habitacionales en los años setenta y ochenta, y su visión de largo plazo influyó en la manera de pensar la relación entre arquitectura, economía y vida cotidiana. Gómez Vázquez Aldana pertenece a esa rara estirpe de arquitectos que entienden que construir es también planear el porvenir colectivo.

En los últimos años, su nombre volvió al primer plano con la creación del Palacio de la Cultura y la Comunicación (PALCCO), inaugurado en 2016. Este complejo, con sus fachadas metálicas y su vocación pública, sintetiza varias de las obsesiones del arquitecto: la búsqueda de una monumentalidad contemporánea, la creación de espacios de encuentro y la convicción de que la arquitectura puede ser motor cultural. PALCCO no solo es un edificio, sino un gesto urbano que confirma a Gómez Vázquez Aldana como uno de los grandes constructores de la Guadalajara moderna. Fueron pocas cosas las que su profesión no le permitió hacer; fue miembro de asociaciones como la Federación de Colegios de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos de Jalisco, y por muchos años escribió sobre las ciudades en EL INFORMADOR, que también fue su casa, pero también fue un crítico tenaz de los gobiernos, y no economizó en sus letras para señalar los excesos de nuestros tiempos.

"Vivimos en una sociedad en la cual nuestra conciencia es cada día más laxa, ya que todo lo relacionado con la violencia que vivimos lo minimizamos cada vez más, le restamos importancia, actuamos con ligereza y cada día vemos todo con más normalidad […]. Tenemos que hacer conciencia de todo lo que está sucediendo y poner un remedio, para eso debemos de impulsar la reconstrucción del tejido comunitario, comenzando con nuestras familias, las escuelas, las empresas, los espacios de trabajo, los lugares en donde vivimos, las iglesias, las organizaciones sociales, promoviendo con ánimo y respeto la formación de nuestro pensamiento social" , escribió José Manuel Gómez Vázquez Aldana, en su columna para EL INFORMADOR, en septiembre del 2023.

Hoy, con su firma convertida en una empresa internacional con sedes en México, Estados Unidos, Panamá y España, su legado se mantiene vivo. Gómez Vázquez International continúa desarrollando proyectos de hotelería, vivienda y planeación urbana en América y Europa, pero su centro emocional sigue siendo Guadalajara, la ciudad que lo vio nacer y a la que ayudó a darle forma. Su historia es, en el fondo, la de un arquitecto que convirtió su oficio en testimonio del tiempo, en espejo del cambio y en lección de permanencia.

"Es un tigre total, un arquitecto talentoso y disparejo, gran dibujante y acuarelista, un empresario gitano y exitoso que ha sabido levantarse con creces de los quebrantos y fracasos, un urbanista, un promotor legendario, un self-styled dandi absoluto, un combativo escritor y columnista […]. Luces y sombras, como todo mundo que intenta hacer algo grande", así describió el también arquitecto Juan Palomar a José Manuel Gómez Vázquez, escribiendo para EL INFORMADOR, en agosto del 2018.

Obras más destacadas

La Plaza de Toros Nuevo Progreso, 1967

Remodelación del Estadio Jalisco, 1970

Los Tules, Puerto Vallarta, 1979

Isla Iguana, Puerto Vallarta, 1993

Tapalpa Country Club, 1994

Global City, desarrollo urbanístico de Panamá

Estadio de Béisbol de los Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Santuario de los Mártires de Guadalajara

El Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO), antes Palacio de la Cultura y la Comunicación, en Zapopan (Guadalajara, 2016)

AO

