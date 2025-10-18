Una mujer fue vinculada a proceso luego de ser detenida por su presunta participación en delitos cometidos en perjuicio de su hija menor de edad, según informó la Fiscalía a través de un comunicado publicado el día de ayer.

La acción fue resultado de la pronta intervención de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, así como en Temas de Género y Familia.

La señalada, identificada como Laura “N”, enfrenta una investigación por el delito de trata de personas, específicamente en la modalidad de explotación sexual ajena, conducta que, según las autoridades, habría comenzado cuando la víctima tenía apenas once años.

Según las indagatorias, la imputada habría facilitado el acceso de diversos hombres a su hija dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Nuevo San Miguel Cuyutlán, en el municipio de Tlajomulco. A cambio, presuntamente recibía dinero o sustancias ilícitas. Estos hechos habrían ocurrido de forma reiterada entre los años 2021 y 2022.

La detención de Laura “N” se llevó a cabo el pasado 13 de octubre mediante una orden judicial, y posteriormente fue presentada ante el Juez para la audiencia correspondiente.

En esta, se determinó su vinculación a proceso, dictándose como medida cautelar un año de prisión preventiva oficiosa. Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, con miras a avanzar en el proceso judicial y alcanzar una resolución definitiva.

