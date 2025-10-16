Esta es la nueva serie mexicana del momento. Luego de que en este año, "Las Muertas" y "Pecados Inconfesables" se llevaran la atención en este 2025, pero para octubre Netflix tiene en el centro "Nadie nos vio partir", una serie inspirada en la novela homónima de Tamara Trottner.

El libro recibió los siguientes elogios de Ángeles Mastretta en la contraportada: "Conmovedora y fascinante historia, escrita con elegancia y sabiduría. Quien descubre y entiende el dolor y las dichas de otros, teje su destino con madurez y generosidad. Éste es un libro que emociona y fascina". Editado por Alfaguara, la historia combina el drama familiar con el peso de las tradiciones, el poder y los secretos que dividen a dos familias influyentes.

Bien sea que comiences por el libro o por la serie de Netflix, a continuación te contamos qué actores participan y qué papeles desempeñan.

¿Quién es quién en "Nadie nos vio partir"?

Como espectadores seguiremos la historia de Valeria Goldberg, una mujer que, tras ser separada de sus hijos por su esposo Leo Saltzman, emprende una lucha incansable para recuperarlos. A través del conflicto matrimonial se muestr la batalla entre dos poderosas familias de México. Aunque en pantalla también se muestra Francia, Italia y Sudáfrica.

La historia está ambientada en los años 60, por lo que resulta atractivo para aquellos que buscan de construcciones históricas. Aunque también se sostiene por sus conflictos y argumentación. La trama, basada en vivencias de la propia Trottner, muestra situaciones en torno al amor, la ausencia y la reconciliación.

Estos son los actores y actrices de la "Nadie nos vio partir"

Tessa Ía como Valeria Goldberg

como Valeria Goldberg Emiliano Zurita como Leo Saltzman

como Leo Saltzman Juan Manuel Bernal como Samuel

como Samuel Flavio Medina como Moishe

como Moishe Alexander Varela como Isaac

como Isaac Marion Sirot como Tamara

como Tamara Gustavo Bassani como Carlos

Así como Ari Brickman, Mariana Di Girolamo, Karina Gidi, Lisa Owen y Natasha Dupeyrón, que son parte del elenco.

Te puede interesar: NYT revela que Trump autorizó a la CIA realizar operaciones en Venezuela

La serie se estrenó el día de ayer 25 de octubre de 2025 en Netflix por lo que ya puedes comenzar a sumergirte en esta historia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB