Jalisco |

Controlan incendio en fábrica de pelotas en Tlaquepaque

En el combate al fuego participaron Bomberos de Tlaquepaque, Bomberos de Guadalajara y elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El fuego afectó un área aproximada de 30 por 50 metros, pero fue controlado gracias a la intervención de los elementos de Protección Civil. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil Jalisco

En las primeras horas de este sábado 18 de octubre, elementos de las distintas dependencias de Protección Civil Jalisco combatieron un incendio en una fábrica de pelotas ubicada en el municipio de Tlaquepaque.

En el combate al fuego participaron Bomberos de Tlaquepaque, Bomberos de Guadalajara, y elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, así como servicios médicos y Policía de Tlaquepaque.

El fuego afectó un área aproximada de 30 por 50 metros, sin embargo, gracias al trabajo conjunto de las brigadas internas mencionadas, se logró el control y propagación del incendio. No se reportan personas lesionadas.

Ya con el fuego controlado, los elementos continúan en sitio realizando labores de remoción, enfriamiento y ventilación en el sitio.

¿Cómo reportar un incendio?

Deberás marcar al número global de emergencias 911 y dar información sobre el suceso y ubicación del mismo. En caso de requerir contactar a las dependencias municipales, estos son sus números:

  • Bomberos de Guadalajara: 33 1201 7700
  • Bomberos de Tlaquepaque: 33 3837 2270 y 33 3837 2271

