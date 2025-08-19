Esta mañana, la Fiscalía del Jalisco dio a conocer que se vinculó a proceso a un hombre por su probable responsabilidad en un robo y posterior homicidio calificado en San Pedro Tlaquepaque.

Fue la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada quien realizó las indagatorias, apoyada en trabajos de inteligencia de los Agentes de la Policía de Investigación de la Comandancia Especializada en Homicidios Intencionales , quienes lograron la aprehensión de Christian Guadalupe “N”, señalado como uno de los presuntos responsables en los delitos mencionados .

Según informó un boletín de prensa, los hechos que motivaron esta vinculación ocurrieron el pasado 28 de julio: la víctima se encontraba al interior de su domicilio en la Colonia Artesanos, del citado municipio. Christian Guadalupe “N”, en compañía de otra persona, ingresaron a la finca con el pretexto de convivir con el hoy occiso. Una vez dentro del domicilio, los presuntos agresores lo ataron de pies y manos.

Lee también: Policía de Zapopan detiene a tres personas en dos acciones distintas

Mientras la víctima se encontraba inmovilizada, se apoderaron de varios bienes, incluida una camioneta. Durante el atraco, lesionaron al hombre con un arma punzocortante, causándole 22 heridas que le habrían provocado la muerte. Tras los actos, los presuntos responsables huyeron del lugar .

El pasado lunes 11 de agosto, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, allí la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales ofreció suficientes datos de prueba para lograr la vinculación a proceso del señalado. La sentencia será emitida en otro momento.

A Christian Guadalupe “N” se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el plazo de un año, en espera de su juicio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF