Este martes 19 de agosto se dio a conocer la imagen oficial de la séptima edición del Festival de Cortometraje Universitario, que se llevará a cabo del 3 al 7 de noviembre de 2025.

La presentación se realizó en Ciudad Creativa Digital, y contó con la participación de figuras clave de la industria audiovisual en Jalisco, así como de artistas reconocidos, entre ellos Trino Camacho, caricaturista jalisciense.

Un impulso a la industria audiovisual en Jalisco

Uno de los principales propósitos del festival es impulsar el talento universitario en su formación y futuro profesional dentro de las industrias audiovisuales.

“Ciudad Creativa Digital estará de la mano trabajando con estos esfuerzos que se hacen con organismos privados y organizaciones civiles”, apuntó Alfredo Aceves, director de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco.

“Hoy Jalisco tiene más que nunca nominados a los premios Ariel”, enfatizó Alejandro Tavares, director de FILMA Jalisco, al destacar el impacto de esta industria en el estado. Señaló que este tipo de espacios representan foros donde se puede aprender bastante, especialmente para estudiantes de audiovisuales.

Talleres, master classes y más

Más allá de mostrar el talento local, en esta edición se abrirá el panorama a nivel nacional, consolidándose como un punto de encuentro entre profesionales y estudiantes del ámbito audiovisual. La intención es que esta comunidad cinematográfica siga creciendo mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.

Entre las personalidades confirmadas en esta edición destacan: Michelle Couttolenc, ganadora del Óscar en la categoría de mezcla de sonido; el actor mexicano Alberto Estrella, y Armando Casas, director de cine. Todos ellos compartirán sus experiencias con los asistentes, adelantó Andrés Díaz, director del Festival de Cortometraje Universitario, en entrevista con EL INFORMADOR.

Trino Camacho presenta imagen del festival de Cortometraje Universitario

La imagen oficial del Festival de Cortometraje Universitario fue creada por el caricaturista Trino Camacho, quien en rueda de prensa subrayó que para él este festival es significativo porque representa una oportunidad para dar impulso a los jóvenes en el ámbito audiovisual. Enfatizó que todo estudiante interesado puede participar en este semillero de talento.

EL INFORMADOR/ A. Solis

Para la creación de la imagen, Trino se inspiró en la era digital actual, en la que “ya todo se puede hacer con un teléfono”. La ilustración representa a un camarógrafo que, al mismo tiempo, funge como sonidista, en alusión a que hoy, gracias a la tecnología, en la palma de la mano es posible realizar proyectos audiovisuales.

EL INFORMADOR/ A. Solis

La agenda oficial de actividades del Festival de Cortometraje Universitario se dará a conocer próximamente a través de sus redes sociales oficiales.

Te puede interesar: Jalisco prepara a sus autores y letras para la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín

AS

