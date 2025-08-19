De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dentro del Área Metropolitana de Guadalajara no se registra caída de lluvia hoy, 19 de agosto.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados centígrados, y el viento del sur alcanzará una velocidad de hasta 29 km/h.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en las regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 19 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos parcialmente nubosos, nubes y claros, asimismo lluvia débil esta noche.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 19 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados y máximas de 23 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 25 grados centígrados Nubes y claros 20:00 24 grados centigrados Nubes y claros 21:00 23 grados centigrados Nubes y claros 22:00 22 grados centigrados Nubes y claros 23:00 21 grados centigrados Nubes y claros

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

Te puede interesar: Guadalajara prepara el regreso de tormentas este miércoles

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS