De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dentro del Área Metropolitana de Guadalajara no se registra caída de lluvia hoy, 19 de agosto.Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados centígrados, y el viento del sur alcanzará una velocidad de hasta 29 km/h.Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en las regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos parcialmente nubosos, nubes y claros, asimismo lluvia débil esta noche. De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados y máximas de 23 grados centígrados esta noche en Guadalajara.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.