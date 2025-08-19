Martes, 19 de Agosto 2025

Sin lluvia en Guadalajara para esta noche, 19 de agosto

Para este martes 19 de agosto, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 19 de agosto se prevé nubes y claros en Guadalajara por la noche. UNSPLASH/ R. Lopez

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dentro del Área Metropolitana de Guadalajara no se registra caída de lluvia hoy, 19 de agosto.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados centígrados, y el viento del sur alcanzará una velocidad de hasta 29 km/h.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en las regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 19 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos parcialmente nubosos, nubes y claros, asimismo lluvia débil esta noche. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 19 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados y máximas de  23 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  25 grados centígrados Nubes y claros
20:00  24 grados centigrados  Nubes y claros
21:00  23 grados centigrados  Nubes y claros
22:00  22 grados centigrados  Nubes y claros
23:00  21 grados centigrados  Nubes y claros

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

