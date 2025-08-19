Atlas vs América: Estos son los precios de los boletos en el Estadio Jalisco

La Jornada 6 de la Liga MX cerrará con un partido estelar: Atlas recibe a América en el regreso de Diego Cocca al Estadio Jalisco al frente del conjunto rojinegro. La expectativa por este encuentro es tan grande que el Coloso de la Calzada Independencia ofertará todas sus localidades en búsqueda de conseguir una gran entrada aprovechando la presencia de aficionados azulcremas en la capital de Jalisco, así como el entusiasmo por el regreso del técnico que rompió la sequía de títulos para el Atlas.La venta de boletos comenzó desde la semana pasada a través de una preventa, sin embargo, aún existen varias localidades disponibles. No obstante, si tienes planeado asistir al partido, lo mejor es que apartes tus boletos en cuanto antes, pues conforme a se acerque la fecha del encuentro, los precios van a ir aumentando.En este momento así se encuentran los precios ofertados por zona:Para apartar tus boletos puedes ingresar en este enlace. Recuerda que conforme a avancen los días y se acerque el partido, los precios de los boletos irán en aumento.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB