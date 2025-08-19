El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reclama presuntas omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco en torno al hallazgo de una posible fosa clandestina dentro del panteón de San Sebastianito, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

La presunta fosa fue localizada desde el mediodía del pasado sábado después de una jornada de búsqueda del colectivo tras recibir permiso por parte del ayuntamiento de Tlaquepaque.

Uno de los integrantes del colectivo, quien pidió el anonimato, indicó que la Fiscalía busca clasificar el hallazgo como una fosa común —considerada como un lugar de entierro que contiene múltiples cuerpos, a menudo no identificados o no reclamados— y no como fosa clandestina.

“Estamos en espera de que lleguen las autoridades para que se apliquen los protocolos correspondientes para los trabajos de SEMEFO”, señaló el integrante.

"Tenemos evidencias de que no es fosa común, es una fosa clandestina, son muertes con violencia por las condiciones en que los encontraron".

Los integrantes critican que se ha manejado la versión de que los cuerpos estaban en tumbas legalmente hechas, pese a que el pasado sábado reportaron que los restos humanos se encontraban en bolsas y cobijas.

De acuerdo con sus estimaciones, los restos humanos encontrados en el punto estaban en aproximadamente 10 bolsas de plástico y podrían corresponder a, al menos, 9 personas, según los hallazgos hechos por el colectivo. Este también afirmó que entre sus hallazgos hay restos humanos tanto recientes como de larga data, es decir, de mayor antigüedad.

La Policía de Tlaquepaque estima que los restos humanos tengan por lo menos entre 5 y 6 años de estar enterrados en dicho lugar, según se reportó el pasado sábado por parte del área de Comunicación Social del municipio y basado en los hallazgos del colectivo.

Por lo pronto, las labores en el sitio continúan por parte de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

