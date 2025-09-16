La consejera y los casos pesados

¿Ubican a Tatiana Anaya? Es la consejera jurídica del Gobierno de Jalisco y tiene tres casos pesados sobre la mesa. Polémicos y muy importantes para la metrópoli.

No se trata sólo de Los Colomos, ahora se suman las Villas Panamericanas y hasta se habla de notarios involucrados en casos polémicos o corruptos.

La Consejería debe concentrarse en estos asuntos mediáticos, porque estos temas están explotando en menos de un mes.

Si Tatiana gana, aplausos. Si los pierde, adiós. ¿O qué opinan?

La pregunta es precisa, porque el Gobierno se enfrentará al mañoso, por no decir otra cosa, Tribunal de Justicia Administrativa.



* * *



Resulta que la diputada del Verde, Yussara Canales, decidió iluminar el Congreso de Jalisco con una idea “revolucionaria”, aprovechando el mes Patrio: que todos los servidores públicos, todos, se hagan exámenes toxicológicos constantes.

La legisladora asegura que la confianza de la ciudadanía hacia la burocracia está por los suelos -como si alguna vez hubiera estado en las alturas- y que los políticos deben equipararse a los policías y los militares, que ya se someten a las pruebas. Porque nada inspira más seguridad que imaginar a medio gabinete sudando frío en el laboratorio.

¿Se animarán a aprobarlo en el Legislativo… o prefieren seguir convencidos de que lo único que consumen son “ideas frescas”?



* * *



A menos de un mes de que se lleve a cabo la Romería, siguen las disputas por saber cuál será la ruta que tomará la Virgen de Zapopan.

Por un lado, los danzantes piden que se regrese a Ávila Camacho, el cual es el recorrido original, pero que fue modificado en 2015 con motivo de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero.

La Arquidiócesis ya afirmó que ninguno de los solicitantes se acercó con el cardenal José Francisco Robles Ortega para analizar la modificación.

Mientras son peras o son manzanas, lo que es un hecho es que por Ávila Camacho es un kilómetro y medio menos, hay baños, áreas de descanso y comercio, sobre todo para personas de la tercera edad.

Sea como sea, los feligreses acompañarán a La Generala por donde se determine. El balón sigue en la cancha del cardenal.

