Como parte de los eventos que conmemoran las Fiestas Patrias, la Secretaría de Transporte (Setran) informó que habrá ajustes temporales en el servicio de transporte público en vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara este lunes 15 y martes 16 de septiembre.

El lunes 15 de septiembre en los alrededores de la Glorieta Chapalita se realizará el tradicional Grito de Independencia.

El cierre abarca las calles circundantes a dicha glorieta, así como en la Avenida Guadalupe, desde San Uriel a 12 de Diciembre, de Avenida de las Rosas hasta Juan Diego y de Avenida San Ignacio hasta San Gilberto.

El martes 16 de septiembre, a partir de las 6:00 horas, habrá cierre total de las calles que convergen en la Glorieta de los Niños Héroes, así como de la Avenida Chapultepec, con motivo del tradicional desfile de la Independencia, a realizarse en dicha vialidad, desde la Glorieta de los Niños Héroes hasta Avenida Hidalgo.

Y habrá rutas que modificarán sus derroteros. El día lunes serán las siguientes rutas:

T11A, T11A-C01, T11A-C02, T11A-C03 De ida (de avenida Patria hacia Chapultepec), al circular por Avenida Guadalupe, se desviarán por Avenida Niño Obrero, seguirán por Calzada Lázaro Cárdenas, hasta encontrarse de nuevo con la Avenida Guadalupe, para seguir con su ruta regular.

De regreso (de Chapultepec hacia avenida Patria), al circular por Avenida Guadalupe, se desviarán por Calzada Lázaro Cárdenas, posteriormente por Avenida Niño Obrero hasta la Avenida Guadalupe, donde continuarán con su ruta habitual.

CORTESÍA.

Y el martes 16 de septiembre, las rutas de transporte público que modificarán sus recorridos temporalmente, son las siguientes:

T10, T10-C01 Briseño y T10-C02 Miramar, en su trayecto de ida circularán por la avenida Mariano Otero, continuarán por Circunvalación Agustín Yáñez, seguirán por la avenida Enrique Díaz de León y en Pedro Moreno continuarán con su ruta. En su trayecto de regreso, de Morelos se desviarán en la avenida Enrique Díaz de León, seguirán por Circunvalación Agustín Yáñez, después lo harán por Pedro Moreno para continuar su recorrido normal.

T09-C1 y T09-C2 al circular por la avenida Unión, iniciarán su desvío en Circunvalación Agustín Yáñez, seguirán por la avenida Enrique Díaz de León, luego por la avenida Niños Héroes y terminarán con su ruta acostumbrada. En sentido inverso, al transitar por la avenida Niños Héroes, continuarán por la avenida Enrique Díaz de León, después por Circunvalación Agustín Yáñez, luego en la avenida Unión seguirán su trayecto habitual.

C74 y C127 que de circular por su ruta por la avenida Niños Héroes, se desviarán en Circunvalación Agustín Yáñez, seguirán por la Avenida Enrique Díaz de León, después tomarán la avenida Niños Héroes para retomar su ruta. En sentido contrario, al circular por su ruta en la avenida Niños Héroes, se desviarán en la avenida Enrique Díaz de León, continuarán por Circunvalación Agustín Yáñez para terminar con su recorrido habitual en la avenida Niños Héroes.

C66, C124, T11A, T11A-C01, T11A-C02 y T11A-C03 en su recorrido por la avenida Niños Héroes, continuarán por la avenida Enrique Díaz de León, tomarán Libertad donde seguirán su ruta normal. En su recorrido de regreso, al venir por la avenida La Paz seguirán por la avenida Enrique Díaz de León, después lo harán por la avenida Niños Héroes donde continuarán su derrotero ordinario.

Te recomendamos: Cierre parcial en avenida Acueducto produce tráfico

C104, C109, C110 Nuevo México – Chori y C110 Primavera – Venta, que al circular por Morelos, se desviarán por la avenida de Las Américas, seguirán por avenida México, después por Juan Manuel, luego tomarán Progreso para continuar por Pedro Moreno su ruta. En el sentido inverso, vendrán por Morelos, continuarán su desvío por Colonias, luego por José Clemente Orozco, tomarán San Felipe, después la avenida México, seguirán por avenida de las Américas y en Morelos proseguirán con su ruta normal.

C139 y C140, que al circular por López Cotilla, se desviarán en avenida Unión, continuarán en Avenida de las Américas, después tomarán avenida México, seguirán por Juan Manuel, luego Progreso, para continuar con su ruta normal en López Cotilla. En sentido contrario, al circular por la avenida Vallarta, continuarán por Colonias, seguirán por José Clemente Orozco, luego tomarán San Felipe, después la avenida México, posteriormente la avenida de las Américas/ Unión y en avenida Vallarta seguirán su ruta.

C34, que circula sobre avenida La Paz, continuará por Colonias para retornar por la misma vía y tomar Libertad para seguir su derrotero habitual.

CORTESÍA.

NA