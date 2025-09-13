Cierre parcial en avenida Acueducto produce tráfico

Elementos de Policía Civil Jalisco mantienen un cierre parcial sobre avenida Acueducto a la altura de su cruce con Boulevard Paseo Lomas del Bosque con dirección oriente a poniente; es decir, del exterior al interior de la ciudad. La razón es porque se realizan trabajos de conexión de aguas sanitarias en la vialidad.

El cierre llega a ser de dos carriles, extrema derecha y centro, por lo que en un punto de la vialidad solo existe circulación por el carril de la extrema izquierda. Esta situación ha provocado cierto tráfico en la circulación vehicular, por lo que Policía Vial Jalisco pide considerar tiempo extra en caso de que se deba tomar este trayecto.

Así mismo, la dependencia solicita conducir con precaución, tomar vías alternas y atender las indicaciones de los elementos desplegados a lo largo de la avenida. En caso de ser posible, se recomienda tomar vías alternas.

Debido a los trabajos, a un pequeño tramo de la vialidad en los carriles centrales y de derecha se le ha levantado el pavimento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB