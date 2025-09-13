El mexicano Hernán Bermúdez Requena —presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cartel Nueva Generación (CNG)— quien fue capturado hoy por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), residía y se ocultaba en una lujosa mansión localizada en el centro de Paraguay.

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad en el estado de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haber sido secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La agencia antidrogas paraguaya indicó que el capturado presuntamente "cuenta con un amplio historial delictivo en México" y que su carrera en las fuerzas de seguridad "estuvo marcada por acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y utilización de su cargo para favorecer a estructuras criminales".

La Senad indicó que el operativo de captura de Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Requena”, se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso; cercano a la capital, Asunción.

"El detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento", añadió la institución.

La Senad participó de la intervención junto a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el Ministerio Público de Paraguay y contó con apoyo de autoridades mexicanas "que aportaron información clave para la localización del fugitivo", según la nota.

"De acuerdo con informes de inteligencia, Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios y desapariciones forzadas", resaltó la Senad.

Este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de Bermúdez Requena como parte de una operación coordinada entre distintas agencias de seguridad, por instrucciones de Sheinbaum.

Asimismo, Harfuch precisó que el mexicano contaba con una notificación roja emitida por Interpol el 17 de julio pasado, y que se encontraba prófugo en Paraguay.

