Alistan apoyos por inundaciones en municipios de Jalisco

El Gobierno de Jalisco alista apoyos económicos para personas afectadas por las inundaciones ocurridas en distintos municipios del estado, incluyendo para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los municipios que han tenido afectaciones son Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque en la ciudad; al igual que Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Cocula y Jamay tras los desbordamientos de cuerpos de agua como el arroyo Seco, el río Lerma, el río Los Sabinos o el río Zula.

El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López, comentó que ya se autorizaron apoyos para los primeros municipios, se trata de Ocotlán y Tototlán por parte de la bolsa del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden).

“Sesionó el Comité Técnico del Foeden para dar seguimiento a las peticiones que ingresaron tanto Ocotlán como Tototlán y se autorizaron apoyos de más de un millón de pesos del municipio para la reposición de menaje que se estará efectuando en los siguientes días”.

Por otro lado, también se ingresaron las solicitudes de apoyo para menaje de los municipios de Cocula, Ayotlán, Tlajomulco y Tlaquepaque.

Por lo tanto, son cientos de viviendas con afectaciones por las lluvias, señaló el funcionario estatal.

“Cocula presentó 7; si mal no recuerdo Tlaquepaque y Tlajomulco son aproximadamente 180 cada uno; en Ocotlán y Ayotlán son aproximadamente 80 viviendas cada uno, varía”, fijo.

El comandante afirmó que los niveles del agua están bajando en municipios como Ocotlán y Ayotlán, misma situación que en otros municipios.

OB