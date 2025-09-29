La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Defensa, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco, donde se aseguraron miles de litros de petrolífero.

De acuerdo con la carpeta de investigación, tras realizar recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la colonia Guadalupana, del municipio referido, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron unos bidones abandonados y un inmueble, en el que se observaban desde el exterior varios contenedores que desprendían un fuerte olor a hidrocarburo.

Ante la situación, se informó al Ministerio Público Federal (MPF), quien solicitó la diligencia de cateo para dicho inmueble, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución y la Defensa.

En el lugar se aseguraron aproximadamente 11 mil 650 litros de hidrocarburo, diversos contenedores, varios bidones, un cubitambo y dos motocicletas. Todo lo cual fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

