Puerto Vallarta continúa con bandera roja en todas sus playas

El día de hoy, Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta anunció que debido a las condiciones del mar, con alto oleaje y fuertes corrientes de retorno, el municipio continúa con bandera roja en todas las playas. Ante esta situación, se recomienda no ingresar al mar hasta nuevo aviso.

El pasado sábado, elementos guardavidas de esta misma Dirección realizaron un rescate acuático en Playa Camarones, luego de que un masculino presentara dificultades para salir del mar. El sujeto habría ingresado en condiciones adversas, pero gracias a la intervención de los oficiales, la persona pudo ponerse a salvo y regresar a tierra firme.

Así mismo, el pasado jueves, guardavidas del municipio debieron realizar una intervención para prevenir ahogamiento.

Por ello, se pide encarecidamente a la población bañista atender las recomendaciones de los guardavidas y respetar las banderas de seguridad en playa.

Este lunes 29 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, anunció que se prevén lluvias puntuales a intensas en Jalisco y otros estados de occidente.

De acuerdo con Meteored, Puerto Vallarta presenta un 90% de probabilidad de lluvia constante y débil por la mañana y tarde, que se convertirá en tormenta por la noche. El acumulado de lluvia pronosticada para este día es de 7.9 milímetros. Además, se presentarán rachas de 9-22 kilómetros.

