Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación de baja presión sobre el golfo de México; el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México; una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la nueva onda tropical número 35 que se aproximará al sur de la península de Yucatán, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el centro y el sur de Zacatecas, Aguascalientes, así como el centro y norte de Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra una copiosa caída de tormenta eléctrica.

A esta lloverá hoy, 29 de septiembre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 22 km/h. Además, se reporta registro de lluvia en el 80% de su región —con una acumulación de agua de 15 milímetros— en las siguientes horas:

05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.8 milímetros 08:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 5.1 milímetros 11:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 2.3 milímetros

Actualización de la tormenta tropical “Imelda”

Según advirtió el SMN, a las 12:00 horas del 28 de septiembre, se formó la tormenta tropical “Imelda” en el océano Atlántico, a raíz de la depresión tropical Nueve. A esa misma hora, esta se situó a 155 kilómetros al oeste-noroeste de Bahamas, y a mil 25 km al este-noreste de Cancún, en Quintana Roo, hasta el momento, “Imelda” no representa peligro para México.

