Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación de baja presión sobre el golfo de México; el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México; una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la nueva onda tropical número 35 que se aproximará al sur de la península de Yucatán, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el centro y el sur de Zacatecas, Aguascalientes, así como el centro y norte de Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra una copiosa caída de tormenta eléctrica.En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 22 km/h. Además, se reporta registro de lluvia en el 80% de su región —con una acumulación de agua de 15 milímetros— en las siguientes horas:Según advirtió el SMN, a las 12:00 horas del 28 de septiembre, se formó la tormenta tropical "Imelda" en el océano Atlántico, a raíz de la depresión tropical Nueve. A esa misma hora, esta se situó a 155 kilómetros al oeste-noroeste de Bahamas, y a mil 25 km al este-noreste de Cancún, en Quintana Roo, hasta el momento, "Imelda" no representa peligro para México.