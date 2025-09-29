Gobernador entrega apoyos a afectados por lluvias en El Salto

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, entregó esta mañana apoyos a los afectados por las lluvias en el municipio de El Salto, Jalisco.

En la Colonia Las Lilas de este municipio se entregaron 140 apoyos para igual número de familias afectadas con montos que van desde los 4 mil a los 40 mil pesos. En total se destinó una inversión de 3 millones 800 mil pesos.

El Gobernador, Pablo Lemus Navarro, explicó que desafortunadamente hay muchos trabajos burocráticos que se tienen que hacer para entregar los apoyos.

"Se tiene que hacer levantamiento de las afectaciones vivienda por vivienda, esto para que no se vaya a prestar a una cosa inadecuada, se hace un expediente y se firma. Quien debería de hacerlo es el municipio y en este caso no se hizo de esta forma lo hicimos nosotros directamente desde el Gobierno del Estado, lo hicimos finca por finca", detalló.

Pablo Lemus Navarro, entregó esta mañana apoyos a los afectados por las lluvias en el municipio de El Salto, Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, explicó que estos recursos se podrán utilizar en la compra y/o reparación de sus cocinas, estufas, recámaras y hasta carros.

"Que les sea de mucho provecho este dinero, que sepan que además tenemos dos toldos en la parte de atrás para seguir recibiendo expedientes para las personas que a lo mejor en estos 140 apoyos no se tomaron en cuenta pero que sepan que ahí está ese módulo para pedir información y también poder recibir todos los expedientes de sus hogares", dijo Blanco Calderón.

Te puede interesar: Capturan y trasladan a cocodrilo que habitaba presa de Tonalá

Ichel Eugenia Barrón Araujo habló a nombre de los beneficiados y agradeció el apoyo del Gobierno del Estado.

"A nombre de todos mis vecinos agradecemos este apoyo porque sí lo necesitamos realmente y que continúe porque la verdad es muy feo vivir con miedo", comentó.

Los recursos se podrán utilizar en la compra y/o reparación de sus cocinas, estufas, recámaras y hasta carros. En la Colonia Las Lilas de este municipio se entregaron 140 apoyos para igual número de familias afectadas. EL INFORMADOR / J. Acosta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB